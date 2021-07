Nave Guardia di Finanza a fuoco in mare aperto: affondata a largo di Africo (Reggio Calabria) (Di giovedì 1 luglio 2021) Nave Guardia di Finanza a fuoco, le prime informazioni Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud, l'incendio è avvenuto alle 04:30. La Guardia costiera di Roccella ha da subito allertato i ... Leggi su blitzquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021)di, le prime informazioni Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud, l'incendio è avvenuto alle 04:30. Lacostiera di Roccella ha da subito allertato i ...

Advertising

SeaWatchItaly : Il 14 giugno 2021, dopo essere state salvate dalla nave mercantile VOS TRITON in acque internazionali, circa 170 pe… - cronaca_news : Nave Guardia di Finanza a fuoco in mare aperto: affondata a largo di Africo (Reggio Calabria)… - Carmela_oltre : RT @LaCnews24: Nave della Guardia di finanza in fiamme affonda al largo di Africo, salvo equipaggio #calabrianotizie #newscalabria https://… - LaCnews24 : Nave della Guardia di finanza in fiamme affonda al largo di Africo, salvo equipaggio #calabrianotizie #newscalabria - giorgialinardi : RT @SeaWatchItaly: Il 14 giugno 2021, dopo essere state salvate dalla nave mercantile VOS TRITON in acque internazionali, circa 170 persone… -