Luis Enrique: «Non avete visto la vera Spagna. Conosciamo la Svizzera»

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato alla vigilia del match contro la Svizzera. Le sue dichiarazioni. «Se ho visto qualche nazionale migliore della Spagna? No. Anche se commettiamo alcuni errori individuali, l'attitudine di squadra è sempre positiva. Siamo tra le migliori nazionali in fase difensiva. La Svizzera la conosciamo bene, così come loro conoscono noi.

