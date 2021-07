Immissioni in ruolo docenti 2021, Piemonte attiva turno infanzia e primaria dal 3 al 7 luglio. AVVISO (Di giovedì 1 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22: l'USR Piemonte ha diramato l'AVVISO per il turno relativo ad infanzia e primaria, sia da GaE che concorsi. Il periodo di tempo utile per la presentazione della domanda è 3 - 7 luglio 2021, attraverso il form predisposto su Istanze online. Si consiglia di seguire gli avvisi sul sito dell'USR e dei rispettivi Uffici Scolastici per eventuali modifiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021)inanno scolastico/22: l'USRha diramato l'per ilrelativo ad, sia da GaE che concorsi. Il periodo di tempo utile per la presentazione della domanda è 3 - 7, attraverso il form predisposto su Istanze online. Si consiglia di seguire gli avvisi sul sito dell'USR e dei rispettivi Uffici Scolastici per eventuali modifiche. L'articolo .

