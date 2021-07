“Ha offeso l’Islam con una vignetta”: 23enne italo-marocchina arrestata a Rabat e condannata a tre anni (Di giovedì 1 luglio 2021) È nata a Vimercate 23 anni fa, in provincia di Monza, da genitori marocchini, e ora vive a Marsiglia, dove studia all’università. Ma quando è atterrata nel suo paese d’origine, dove era arrivata per passare le vacanze con una parte della famiglia di origine in occasione del 21 luglio, quando si festeggia il Sacrificio, una delle massime ricorrenze dell’Islam, è stata arrestata. Ora Fatima (nome di fantasia) si trova dietro le sbarre del carcere dell’Oudaya a qualche chilometro da Marrakech, condannata a 3 anni e mezzo per ‘vilipendio alla religione’, aggravata dalla ‘diffusione via social media’. Tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) È nata a Vimercate 23fa, in provincia di Monza, da genitori marocchini, e ora vive a Marsiglia, dove studia all’università. Ma quando è atterrata nel suo paese d’origine, dove era arrivata per passare le vacanze con una parte della famiglia di origine in occasione del 21 luglio, quando si festeggia il Sacrificio, una delle massime ricorrenze del, è stata. Ora Fatima (nome di fantasia) si trova dietro le sbarre del carcere dell’Oudaya a qualche chilometro da Marrakech,a 3e mezzo per ‘vilipendio alla religione’, aggravata dalla ‘diffusione via social media’. Tutto ...

