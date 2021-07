Governare il futuro. Google nei guai in Inghilterra: ha diffuso notizie fuorvianti sul Covid (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli utenti inglesi di Google che fino a qualche giorno fa chiedevano al motore di ricerca se avessero potuto o meno interrompere l’auto isolamento a seguito di un test negativo dopo un contatto accertato con un contagiato si sentivano dare una risposta sintetica affermativa sebbene con un invito a approfondire sul sito del sistema sanitario nazionale. La risposta di Big G, però, non era corretta o, almeno, non lo era del tutto. In effetti secondo il Ministero per la salute inglese, chi è informato dal sistema sanitario o attraverso l’app di contact tracing di essere entrato in contatto con una persona contagiata deve restare in auto-isolamento per dieci giorni a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli utenti inglesi diche fino a qualche giorno fa chiedevano al motore di ricerca se avessero potuto o meno interrompere l’auto isolamento a seguito di un test negativo dopo un contatto accertato con un contagiato si sentivano dare una risposta sintetica affermativa sebbene con un invito a approfondire sul sito del sistema sanitario nazionale. La risposta di Big G, però, non era corretta o, almeno, non lo era del tutto. In effetti secondo il Ministero per la salute inglese, chi è informato dal sistema sanitario o attraverso l’app di contact tracing di essere entrato in contatto con una persona contagiata deve restare in auto-isolamento per dieci giorni a ...

Advertising

vcrxxy1234 : @Luca12470793 @While_My_Guitar @MT_Meli_ Renzi quello che si era prefissato l ha ottenuto :1 )Draghi , 2) lo sfalda… - evaciago : RT @TIG_italia: Siamo giunti al termine di questa interessante Web Conference dedicata alla #SmartCity del futuro in cui abbiamo indagato i… - McfatPolipaul : @FastoPaolo @GabryContessa @stefbald sicuro che quelli di destra ridono, il problema è la stupidità dei renzioti. S… - TIG_italia : Siamo giunti al termine di questa interessante Web Conference dedicata alla #SmartCity del futuro in cui abbiamo in… - Ol_Egy : @Ettore_Rosato Certo che definire un professore di diritto che si è impegnato a governare un incapace ...e non dire… -