Dayane Mello luccica d’estate | lo sguardo è super sensuale

Advertising

PietrinaPuddu : Buongiorno Mellos anche oggi il sole ?? ci riscalda il cuore buon mare a tutti voi ma in particolare alla mia Dayan… - thisisnothend : Dai un'occhiata al nuovo marchio DAYANE AND YOU di Dayane Mello. RIO è un burro da massaggio che nutre la pelle i… - user4ksj : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - hrt4feIix : .. #tzvip #gfvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli gi… - btsIgbtq : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Il Sussidiario.net

, dopo aver trascorso sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, è diventata il bersaglio dei paparazzi, a caccia di uno scoop. Sono tanti i flirt che le sono stati affibiati, ma la ...: "Non sono fidanzata"/ "Più conosco gli uomini, più preferisco i cani" Arisa e Andrea Di Carlo: ritorno di fiamma in arrivo? Come risponderà Arisa? Accetterà la proposta di Andrea Di ...Dayane Mello lascia i suoi follower senza parole con un set di foto in cui appare più bella e seducente che mai, il suo sguardo è davvero sensuale Dayane Mello ha conquistato come sempre tutti nelle ...Dayane Mello si è sfogata via social spiegando di essere single e di non volere affatto un uomo accanto a sé visto che ai maschi interessano solo “le gatte morte”.