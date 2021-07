Da Federer a Djokovic, le “cadute” degli dei. L’erba di Wimbledon non è mai stata così scivolosa (Di giovedì 1 luglio 2021) Se non cade più la pioggia, sul centrale di Wimbledon coperto, cadono i giocatori. “Slippy”, L’erba del torneo più iconico del tennis è una specie di lastra di ghiaccio, che miete vittime ogni giorno. Un fenomeno nuovo, denunciato da quasi tutti i giocatori. Ne parla anche il New York Times. Roger Federer ha passato il turno dopo che il suo avversario, Adrian Mannarino, è scivolato e s’è fatto male mentre conduceva due set a uno. A seguire Serena Williams è scivolata e ha peggiorato la lesione al tendine del ginocchio che già aveva, costringendola al ritiro al primo turno contro Aliaksandra Sasnovich dopo solo sei game. La Williams ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Se non cade più la pioggia, sul centrale dicoperto, cadono i giocatori. “Slippy”,del torneo più iconico del tennis è una specie di lastra di ghiaccio, che miete vittime ogni giorno. Un fenomeno nuovo, denunciato da quasi tutti i giocatori. Ne parla anche il New York Times. Rogerha passato il turno dopo che il suo avversario, Adrian Mannarino, è scivolato e s’è fatto male mentre conduceva due set a uno. A seguire Serena Williams è scivolata e ha peggiorato la lesione al tendine del ginocchio che già aveva, costringendola al ritiro al primo turno contro Aliaksandra Sasnovich dopo solo sei game. La Williams ...

