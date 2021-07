Covid, non abituatevi alla libertà: a ottobre nuova ondata di decessi, dice Ricciardi (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Italia è ormai tutta colorata di bianco e abbiamo detto addio anche alle mascherine all’aperto. Ma gli esperti prevedono uno scenario apocalittico per il prossimo autunno. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 882 unità. Da ieri 21 morti. Totale persone vaccinate: 18.730.251. Covid: “A ottobre L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Italia è ormai tutta colorata di bianco e abbiamo detto addio anche alle mascherine all’aperto. Ma gli esperti prevedono uno scenario apocalittico per il prossimo autunno. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 882 unità. Da ieri 21 morti. Totale persone vaccinate: 18.730.251.: “AL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, caccia al personale non vaccinato: 227mila persone tra docenti e collaboratori non hanno ancora fatto l’ini… - SkyTG24 : Covid, in Alto Adige sospesi i primi 115 operatori sanitari non vaccinati - ladyonorato : Covid, in Trentino sono circa 5.500 i sanitari che non si sono ancora vaccinati. Ferro: “La vaccinazione rende libe… - AndreaLisi15 : RT @fdragoni: Eccolo! - DaitarnTR3 : @pietroraffa Si vede lontano 10 km che con lo sport non vai d'accordo, si arriva già cambiato, anche le docce sono… -