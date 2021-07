Cinque anni fa la strage di Dacca. Morirono 9 italiani (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono passati 5 anni dalla strage (dimenticata) di Dacca. Riproponiamo il ricordo di un anno fa. Dacca, 1 lug – Si è svolta oggi a Dacca, capitale del Bangladesh, l’annuale commemorazione della strage islamista al ristorante Holey Artisan Bakery. Un locale situato nel quartiere diplomatico di Gulshan dove fece irruzione, il primo luglio del 2016, un commando terrorista dell’organizzazione bangladese Jamaat-ul-Mujahideen. L’azione terroristica Intorno alle 21:20 ora locale, il commando entrò in azione con una sparatoria e l’ausilio di bombe mano. Il conflitto a fuoco coinvolse poi anche la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono passati 5dalla(dimenticata) di. Riproponiamo il ricordo di un anno fa., 1 lug – Si è svolta oggi a, capitale del Bangladesh, l’annuale commemorazione dellaislamista al ristorante Holey Artisan Bakery. Un locale situato nel quartiere diplomatico di Gulshan dove fece irruzione, il primo luglio del 2016, un commando terrorista dell’organizzazione bangladese Jamaat-ul-Mujahideen. L’azione terroristica Intorno alle 21:20 ora locale, il commando entrò in azione con una sparatoria e l’ausilio di bombe mano. Il conflitto a fuoco coinvolse poi anche la ...

Cinque anni fa la strage di Dacca: morì anche la viterbese Nadia Benedetti | NewTuscia Santa Maria Capua Vetere, al detenuto prima le botte e poi i farmaci: morto un mese dopo. Cartabia: «Tradita la Costituzione» Una spirale di violenza anche difficile da immaginare, quella che si è consumata all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. All'inizio del lockdown dello scorso anno, ...

Magliano Sabina ricorda Simona Monti, vittima di un attentato a Dacca cinque anni fa RIETI - "Testimone assoluta di libertà e amore, cittadina del mondo". Così, in una delle più tristi ricorrenze annuali per la comunità di Magliano ...

