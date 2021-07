Assegno unico per i figli: come fare domanda sul portale Inps, a chi spetta e importo (Di giovedì 1 luglio 2021) Assegno unico per i figli. Da oggi, giovedì 1 luglio, e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare la domanda sul sito dell’Inps per questa nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico, che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). Assegno unico per i figli: come fare domanda e a chi spetta come si legge sul sito dell’Inps, i destinatari della misura sono: i lavoratori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021)per i. Da oggi, giovedì 1 luglio, e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare lasul sito dell’per questa nuova misura di sostegno ai nuclei familiari conminori a carico, che non hanno diritto all’per il Nucleo Familiare (ANF).per ie a chisi legge sul sito dell’, i destinatari della misura sono: i lavoratori ...

Advertising

ItaliaViva : Dal 1 Luglio 2 milioni di famiglie riceveranno per la prima volta un sostegno economico per i figli. È il primo pas… - ivanscalfarotto : Grazie all’impegno di @elenabonetti l’assegno unico è realtà. - ItaliaViva : Assegno Unico e Universale: si parte subito! - DANZAMPY : RT @IVGalatina: Parte da oggi la richiesta dell’assegno unico universale voluto dalla Ministra @elenabonetti, qui nel dettaglio come fare p… - Simo07827689 : RT @micillom5s: Parte Assegno per il Nucleo Familiare, una misura per il sostegno alle famiglie con figli a carico. In attesa dell'Assegno… -