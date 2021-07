(Di giovedì 1 luglio 2021) E' ufficialmente iniziata la stagione 2021 - 22, in casa Juve. A far gli onori di casa nella conferenza stampa di presentazione della rinnovata area sportiva il presidente bianconero Andrea: "...

Advertising

sportli26181512 : Agnelli: 'Causa pandemia aumento di capitale inevitabile. Con l'Uefa c'è dialogo': Agnelli: 'Causa pandemia aumento… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Agnelli: 'Aumento di capitale inevitabile a causa della pandemia' - Gazzetta_it : Agnelli: 'Aumento di capitale inevitabile a causa della pandemia' - MercatoJuventu1 : #Agnelli: i più forti club d'Europa hanno perso 8.5 miliardi di euro a causa della pandemia di #COVID19.?? #Juventus - VSan69 : @fcin1908it Ce ne sarebbe di gente (giornalisti non mi sembra la parola giusta) come Ravezzani, Zazzaroni, Sconcert… -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli Causa

E' ufficialmente iniziata la stagione 2021 - 22, in casa Juve. A far gli onori di casa nella conferenza stampa di presentazione della rinnovata area sportiva il presidente bianconero Andrea: "Il Consiglio di Amministrazione ha definito le linee guida per un aumento di capitale fino a 400 milioni. La delibera sarà oggetto del consiglio di settembre, non potrò rispondere a tutte le ...Andreaconferma le perdite stimate di circa 320 milioni di euro nel trienniopandemia e l'aumento di capitale fino a 400 milioni di euro, poi l'affondo sulla Superlegue : 'Abbiamo ...Prende ufficialmente il via la nuova stagione della Juventus, con la conferenza stampa di presentazione del nuovo organigramma dell’area sportiva. Accanto al presidente Agnelli e il ...Leggi su Sky Sport l'articolo Juve, la conferenza di Agnelli, Arrivabene, Nedved e Cherubini in diretta LIVE dalle 14.30 ...