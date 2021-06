Zingaretti | confido che Roma risolva problema rifiuti | altrimenti commissariamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti confido

Il Riformista

Per fortuna c'era la disponibilità di Gualtieri, ora da romanoche Roma volti pagina. Nulla ... outstreamsi dice 'molto soddisfatto' del governo, 'il premier è una figura di garanzia ...Per fortuna c'era la disponibilità di Gualtieri, ora da romanoche Roma volti pagina. Nulla ...si dice 'molto soddisfatto' del governo, 'il premier è una figura di garanzia in un ...Faccia a faccia tra il segretario del Pd e il ministro degli Esteri penstastellato su politica internazionale, rapporti tra l’Europa e gli Stati Uniti e alleanze tra i due partiti. In 3 mila si sono p ...Ricordiamo tutti quanto accaduto nei giorni scorsi sull’ormai famoso “Concorsopoli” della Asl di Latina. Molti esponenti politici si sono espressi sulla questione, prendendo posizioni ben precise. Ad ...