Windows 11, uscita ufficiale fissata al prossimo 20 ottobre? Alcuni indizi sembrano confermare (Di mercoledì 30 giugno 2021) Microsoft continua a dare indizi riguardo il possibile periodo di rilascio di Windows 11, presentato la scorsa settimana, che dovrebbe essere ottobre di quest’anno. Il gigante del software ha più volte parlato di ottobre durante il suo evento di presentazione. Addirittura una schermata riprendeva un messaggio di Microsoft Teams dove c’era scritto “non vedo l’ora che sia ottobre!”. Microsoft ha dichiarato ufficialmente che Windows 11 sarà rilasciato durante le “vacanze”, senza specificare di preciso quali, ma il materiale ufficiale di marketing dell’azienda fa intendere che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Microsoft continua a dareriguardo il possibile periodo di rilascio di11, presentato la scorsa settimana, che dovrebbe esseredi quest’anno. Il gigante del software ha più volte parlato didurante il suo evento di presentazione. Addirittura una schermata riprendeva un messaggio di Microsoft Teams dove c’era scritto “non vedo l’ora che sia!”. Microsoft ha dichiarato ufficialmente che11 sarà rilasciato durante le “vacanze”, senza specificare di preciso quali, ma il materialedi marketing dell’azienda fa intendere che ...

Walk_2_Talk : @Microsoft ha da poco annunciato l’uscita di @Windows 11! L’uscita è prevista per fine anno, precisamente a #fine… - CellulareMag : L’uscita di Windows 11 è prevista per il 20 di ottobre --> - artvvackerman : ho fatto disconnetti l'account windows, mi è uscita la scritta 'disconnessione in corso' ma l'account risulta ancor… - tecnomagazineit : Windows 11: qualche indizio sulla data di uscita - AdrianVelascoS : RT @puntotweet: Windows 11: qualche indizio sulla data di uscita -