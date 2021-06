Wimbledon 2021: Andreas Seppi termina il suo cammino contro Denis Kudla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Basta un’ora e 32 minuti all’americano Denis Kudla per battere Andreas Seppi, che termina dunque al secondo turno il proprio cammino a Wimbledon in questo 2021. Netto il punteggio, un 6-2 6-4 6-2 che manda il ventottenne numero 114 del mondo a sfidare Novak Djokovic venerdì, presumibilmente sul Centre Court. Il risultato conseguito, ad ogni modo, consentirà all’altoatesino di conservare con assoluto agio una posizione tra le prime 100 del ranking ATP. La sfida comincia malissimo per Seppi, che si ritrova in maniera pressoché immediata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Basta un’ora e 32 minuti all’americanoper battere, chedunque al secondo turno il proprioin questo. Netto il punteggio, un 6-2 6-4 6-2 che manda il ventottenne numero 114 del mondo a sfidare Novak Djokovic venerdì, presumibilmente sul Centre Court. Il risultato conseguito, ad ogni modo, consentirà all’altoatesino di conservare con assoluto agio una posizione tra le prime 100 del ranking ATP. La sfida comincia malissimo per, che si ritrova in maniera pressoché immediata ...

