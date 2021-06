**Omofobia: fonti Iv, ‘serve intesa su ddl Zan o rischia di saltare tutto’** (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) – A quanto viene riferito da fonti parlamentari IV sta insistendo per l’intesa nel tavolo sul ddl Zan in corso al Senato. Fanno notare le stesse fonti che in assenza di un accordo si rischia il pantano parlamentare e di far saltare l’approvazione di una legge contro le discriminazioni omotransfobiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) – A quanto viene riferito daparlamentari IV sta insistendo per l’nel tavolo sul ddl Zan in corso al Senato. Fanno notare le stesseche in assenza di un accordo siil pantano parlamentare e di farl’approvazione di una legge contro le discriminazioni omotransfobiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

