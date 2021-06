(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il fine settimana ad Assen per i l pilota Honda Marcè stato molto frastagliato: iniziato con una spaventosa caduta venerdì, è proseguito con una scivolata in qualifica e una gara chiusa al ...

Advertising

zazoomblog : MotoGP Puig avverte: Marquez sarà ancora più in forma dopo la sosta - #MotoGP #avverte: #Marquez #ancora - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Puig: “Il Marc che conosciamo” è tornato ad Assen) è stato pubblicato sul sito del Mo… - vbikestore : Puig: “Il Marc che conosciamo” è tornato ad Assen - rossi_anton78 : Puig: “Il Marc che conosciamo” è tornato ad Assen - automotorinews : ??? L'ammissione del team manager della #Honda Alberto #Puig sul #DutchGP #MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Puig

Questo è quanto ha detto il team manager Albertoin un'intervista a.com. 'Sapevamo che non sarebbe stato facile' 'Il Sachsenring è una pista molto adatta alla Honda e anche a Marc Marquez.Alberto(team principal Honda): ' Il Sachsenring era una pista molto adatta alla Honda e a Marc Marquez. Lui ha avuto una possibilità e l'ha colta. Assen invece per noi non è mai stata una pista ...Il team manager Honda ha analizzato il weekend olandese del pilota spagnolo: “Se venerdì non fosse caduto, penso che avrebbe lottato per il podio” ...“Il Sachsenring era una pista favorevole alla Honda ea Marc, mentre ad Assen sapevamo che avremmo fatto fatica ...