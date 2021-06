Marco non ce l'ha fatta, si è spento a 57 anni: la città in lutto per il guerriero 'Felix' (Di mercoledì 30 giugno 2021) PESARO - Se ne è andato nella giornata di lunedì Marco Felici , per tutti Felix , 57 anni, che da tempo lottava contro una brutta malattia allo stomaco che non gli ha lasciato scampo. Inoltre, gli ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 30 giugno 2021) PESARO - Se ne è andato nella giornata di lunedìFelici , per tutti, 57, che da tempo lottava contro una brutta malattia allo stomaco che non gli ha lasciato scampo. Inoltre, gli ...

Advertising

artsy : Marco Mazzucconi, Essere Non Qui, 2021 - aa_emme : @marco_giuseppi @Matteo26363248 Ecco la solita storiella: voi di sinistra siete quelli colto, gli altri tutti ignor… - UanRichi : @palladifoco @Marco_dreams @angelo_falanga Guardi,io non voglio far polemica,la foto postata da Marco è la foto di… - Stefy_1793 : @MarcoCiarmatori Che fai viaggi di notte per non sentire il caldo? ?????? Buongiorno Marco ???? - AngelaVillani9 : RT @Donatel65682407: Questo articolo mi era sfuggito. Anche se è passato un po' di tempo dall'uscita di #Atlanticoilgioco, la recensione m… -