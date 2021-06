Mager-Kyrgios in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gianluca Mager dovrà vedersela con Nick Kyrgios, in occasione del secondo turno di Wimbledon 2021. L’azzurro ha eliminato Juan Ignacio Londero dopo un duro scontro, mentre l’australiano è riuscito a prevalere al termine di una maratona contro Ugo Humbert. Il tennista ligure tenterà di offrire il massimo delle proprie possibilità per contrastare il maggiore livello tecnico di Kyrgios, ugualmente però quest’ultimo favorito per il successo finale. La sfida andrà in scena giovedì 1 luglio, con orario d’inizio ufficiale attualmente da definire. La diretta televisiva sarà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gianlucadovrà vedersela con Nick, in occasione del secondo turno di. L’azzurro ha eliminato Juan Ignacio Londero dopo un duro scontro, mentre l’australiano è riuscito a prevalere al termine di una maratona contro Ugo Humbert. Il tennista ligure tenterà di offrire il massimo delle proprie possibilità per contrastare il maggiore livello tecnico di, ugualmente però quest’ultimo favorito per il successo finale. La sfida andrà in scena giovedì 1 luglio, cond’inizio ufficiale attualmente da definire. Latelevisiva sarà ...

Advertising

giovioriolo : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #Wimbledon ???? Gianluca #Mager accede al secondo turno di Wimbledon! L'azzurro supera ???? Juan Londero (n.1… - vitasportivait : ?? #Tennis | #Wimbledon ???? Gianluca #Mager accede al secondo turno di Wimbledon! L'azzurro supera ???? Juan Londero… - henryejune : RT @GeorgeSpalluto: Vai Gianluca. 1^ partita su erba ed è subito vittoria per Mager. Battuto Londero 76 60 46 63. Al prossimo turno il vinc… - claper4 : RT @GeorgeSpalluto: Vai Gianluca. 1^ partita su erba ed è subito vittoria per Mager. Battuto Londero 76 60 46 63. Al prossimo turno il vinc… - Coralines_Style : RT @GeorgeSpalluto: Vai Gianluca. 1^ partita su erba ed è subito vittoria per Mager. Battuto Londero 76 60 46 63. Al prossimo turno il vinc… -