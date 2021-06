M5s | Grillo “affonda” Conte | “Non ha visione | falso mito”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Una "illusione", un "", "senzapolitica né capacita manageriali". Beppeliquida così Giuseppe, boccia lo "statuto seicentesco" elaborato dall'avvocato, rifiuta per il Movimento Cinque Stelle quella che definisce una trasformazione in partito "unipersonale", il contrario della democrazia diretta. E lo fa riabbracciando Davide Casaleggio, tornando alla piattaforma Rousseau per sbloccare l'impasse del M5s: lì si terrà la votazione per il Comitato Direttivo. Proprio la soluzione prospettata da Casaleggio ormai un mese fa, il 1 giugno.Chi aveva sperato in una mediazione, si trova ...

Però ormai sa che l'altro, il Garante che gli voleva affidare tutto, il Beppeche il 28 febbraio su una terrazza romana gli disse "ilè casa tua" con il casco da […] di Luca De ......la decisione di''di fare il padre padrone'' del Movimento, accusa già mossa durante la conferenza stampa di ieri. Ma l'amarezza sarebbe per i 4 mesi spesi per riscrivere l'ossatura del, ...Avrebbe potuto essere una giornata trionfale, quella di ieri, 29 giugno 2021, festa di San Pietro e Paolo, per Marco Travaglio, pirotecnico direttore del Fatto Quotidiano: cominciata con l'elezione de ...Ora, per Grillo, invece, l'ex premier non sarebbe nemmeno in grado di risolvere un piccolo problema del M5s «perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzaz ...