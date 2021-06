Lino Guanciale, nessuno lo sapeva: cosa fa prima di ogni ciak? (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’attore Lino Guanciale ha rivelato un retroscena che riguarda la scaramanzia: sapete cosa è solito fare prima di un ciak? La “strana” abitudine di Lino Guanciale (Getty images)L’affascinante attore Lino Guanciale ha rivelato di soffrire di una sorta di strano “disturbo” che riguarda la sua forte scaramanzia: vediamo cosa ha raccontato. Il suo ultimo progetto è stato Il Commissario Ricciardi, la serie televisiva di Rai 1 che questo inverno ha riscosso grande successo da parte del pubblico italiano. Attore di straordinario ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’attoreha rivelato un retroscena che riguarda la scaramanzia: sapeteè solito faredi un? La “strana” abitudine di(Getty images)L’affascinante attoreha rivelato di soffrire di una sorta di strano “disturbo” che riguarda la sua forte scaramanzia: vediamoha raccontato. Il suo ultimo progetto è stato Il Commissario Ricciardi, la serie televisiva di Rai 1 che questo inverno ha riscosso grande successo da parte del pubblico italiano. Attore di straordinario ...

Advertising

mercutiosqueen : Sono in centro a fare una passeggiata ed ho visto un tipo identico a Lino Guanciale meno fico, ma identico - sacroforti : Anche oggi mi chiedo: perché non abbiamo ancora una serie con Carmine Buschini e Lino Guanciale? - cinismocronico : @lvstit anche lino guanciale, lui pazzesko - unnomenuovo : Io non sono in generale appassionata del genere ma Cuore di tenebra letto da Lino Guanciale lo sto ascoltando - SimonaCroisette : RT @imironicc: Lino Guanciale perché non promuovi più i tuoi spettacoli teatrali sui social? Bacon hai bisogno di aiuto? Ci sono io qua, eh… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Guanciale Angela Finocchiaro, Lino Guancialeo e l'Orchestra I Pomeriggi Musicali SABATO 3 LUGLIO (ore 21.00 - Arena) con LINO GUANCIALE e lo spettacolo dedicato alla vita dello scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano NON SVEGLIATE LO SPETTATORE. Dopo il successo di Itaca? il ...

Lino Guanciale si rilassa in vacanza ad Amalfi Lino Guanciale si rilassa in vacanza ad Amalfi. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le ...

Lino Guanciale sta per diventare papà: il primo figlio insieme alla moglie Antonella Liuzzi Elle venerdà à à à à à à à culturali Dopo il grande successo registrato dai primi spettacoli, continua l’ESTATE CULTURALE del CENTRO EVENTI IL MAGGIORE che, dopo quasi un anno di chiusura, è pronto a “riaprirsi alla vita” e riaccendere i ...

Noi fiction Rai 1: prime anticipazioni ufficiali e trama Finalmente possiamo dirvi qualcosa in più sulla serie italiana Noi che porterà sul piccolo schermo la rivisitazione di una delle serie americane più amate degli ultimi anni, This Is Us. Serie di cui v ...

SABATO 3 LUGLIO (ore 21.00 - Arena) cone lo spettacolo dedicato alla vita dello scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano NON SVEGLIATE LO SPETTATORE. Dopo il successo di Itaca? il ...si rilassa in vacanza ad Amalfi. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le ...Dopo il grande successo registrato dai primi spettacoli, continua l’ESTATE CULTURALE del CENTRO EVENTI IL MAGGIORE che, dopo quasi un anno di chiusura, è pronto a “riaprirsi alla vita” e riaccendere i ...Finalmente possiamo dirvi qualcosa in più sulla serie italiana Noi che porterà sul piccolo schermo la rivisitazione di una delle serie americane più amate degli ultimi anni, This Is Us. Serie di cui v ...