Lazio, il PSG fa sul serio per Correa: una contropartita può convincere Lotito (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato Lazio: il PSG sarebbe in pressing per Joaquin Correa, Lotito potrebbe convincersi con l’inserimento di una contropartita Si cerca l’intesa per Correa. Il PSG ha mostrato interesse per l’argentino, ma ha trovato il muro di Lotito che valuta il giocatore almeno 45 milioni di euro: una cifra che il club francese non vorrebbe raggiungere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Si è parlato così dell’inserimento di una contropartita tecnica: nei giorni scorsi è stato avvicinato Rafinha, ma Gianluca Di Marzio ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato: il PSG sarebbe in pressing per Joaquinpotrebbe convincersi con l’inserimento di unaSi cerca l’intesa per. Il PSG ha mostrato interesse per l’argentino, ma ha trovato il muro diche valuta il giocatore almeno 45 milioni di euro: una cifra che il club francese non vorrebbe raggiungere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Si è parlato così dell’inserimento di unatecnica: nei giorni scorsi è stato avvicinato Rafinha, ma Gianluca Di Marzio ha ...

Advertising

DiMarzio : #Psg-#Correa, i parigini vorrebbero inserire #Sarabia nella trattiva. La #Lazio lo valuta 45 milioni - AlfredoPedulla : Il #PSG non si ferma: forte sondaggio per #Correa in uscita dalla #Lazio. Possibile offerta ufficiale, situazione da monitorare - AlfredoPedulla : L’addio di #Berardi al #Sassuolo in questa sessione di mercato è probabile, alle condizioni giuste. Ci sono stati s… - marcomempi : Chiedere 45mln per #Correa equivale a non volerlo vendere. A quella cifra è giusto che nessuno lo compri. Se vuoi f… - IoNascoQui : SEMBRA ESSERE ENTRATA IN UNA FASE DI STALLO LA TRATTATIVA TRA LAZIO E PSG PER CORREA, LA LAZIO VORREBBE OTTENERE A… -