Inter, Simone Inzaghi ha scelto il vice Lukaku (Di mercoledì 30 giugno 2021) La nuova Inter di Simone Inzaghi ripartirà dal 3-5-2, ma organizzato e Interpretato in maniera differente rispetto a quello di Antonio Conte. L’ex tecnico della Lazio punterà l’indice su un nuovo attaccante di peso Il nuovo 3-5-2 di Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Hakimi sulla fascia destra, ormai a un passo dall’accordo totale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 giugno 2021) La nuovadiripartirà dal 3-5-2, ma organizzato epretato in maniera differente rispetto a quello di Antonio Conte. L’ex tecnico della Lazio punterà l’indice su un nuovo attaccante di peso Il nuovo 3-5-2 didovrà fare a meno di Hakimi sulla fascia destra, ormai a un passo dall’accordo totale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MassimoTurrini7 : @it_inter praticamente Simone Inzaghi e' come Stramaccioni, gli va bene chiunque e qualunque cosa. - furgeTX : RT @AndreaInterNews: Borja Valero si è ritirato oggi per paura di ricevere domani l'offerta di rinnovo da parte dell'Inter (piace a Simone… - GonzaInterista : RT @AndreaInterNews: Borja Valero si è ritirato oggi per paura di ricevere domani l'offerta di rinnovo da parte dell'Inter (piace a Simone… - LuigiBevilacq17 : RT @AndreaInterNews: Borja Valero si è ritirato oggi per paura di ricevere domani l'offerta di rinnovo da parte dell'Inter (piace a Simone… - ElenaGrwww : RT @NicolinoBerti: La Marcuzzi lascia Mediaset e raggiunge Simone Inzaghi alla guida dell'Inter. -