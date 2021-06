I complottisti stanno facendo girare un falso modulo per il consenso informato al vaccino Pfizer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Quante se ne dicono su Pfizer. Stavolta tocca al modulo del consenso informato sulla somministrazione del vaccino Pfizer, quello che – per intenderci – tutti coloro che si sono vaccinati hanno dovuto firmare prima dell’inoculazione. C’è un falso modulo consenso Pfizer che sta girando in rete in tutti i modi: il documento falso è infatti disponibile in un cloud online o, ancora, compare in un video che gira su Facebook in cui una signora legge un fantomatico punto numero 6 che, in realtà, non corrisponde in ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Quante se ne dicono su. Stavolta tocca aldelsulla somministrazione del, quello che – per intenderci – tutti coloro che si sono vaccinati hanno dovuto firmare prima dell’inoculazione. C’è unche sta girando in rete in tutti i modi: il documentoè infatti disponibile in un cloud online o, ancora, compare in un video che gira su Facebook in cui una signora legge un fantomatico punto numero 6 che, in realtà, non corrisponde in ...

