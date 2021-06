Gig economy, Tridico: INPS pronta a lanciare la “piattaforma delle piattaforme” per i lavoratori (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, ha dichiarato che l’Istituto è pronto a lanciare la “piattaforma delle piattaforme” per garantire maggiori tutele ai rider e in generale ai lavoratori della Gig economy. “Noi oggi siamo in grado a mettere a disposizione una piattaforma di collegamento tra tutte le piattaforme del food delivery e i lavoratori stessi – ha spiegato alla Commissione Lavoro, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Il presidente dell’, Pasquale, ha dichiarato che l’Istituto è pronto ala “” per garantire maggiori tutele ai rider e in generale aidella Gig. “Noi oggi siamo in grado a mettere a disposizione unadi collegamento tra tutte ledel food delivery e istessi – ha spiegato alla Commissione Lavoro, nell’ambito dell’indagine conoscitiva suiche svolgono attività di ...

