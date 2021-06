Europei | Tacconi | ' inginocchiarsi non deve essere un obbligo | ognuno ha le sue idee'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "ha le sue, far diventare l'inginocchiamento unnon mi sembra corretto". Così l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano, in merito alla polemica riguardante l'iniziativa della Nazionale diper sostenere il movimento 'Black Lives Matter' prima del fischio di inizio della sfida dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio. "Poi in questo Europeo di errori ne sono stati commessi tanti -prosegue- pensiamo a stadi con 60mila spettatori".

Venerdì la formazione di Mancini sfiderà i giallorossi per l'accesso alle semifinali di Euro 2020. Nel 1991 le due formazioni si affrontarono nello stadio della Ternana ITALIA: Zenga (1'st Tacconi), F ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Belgio favorito, ma la partita è da giocare. Personalmente non vorrei mai partire con i favori del pronostico, di solito sono motivo di nervosismo. Senza di essi, al contr ...