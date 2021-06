Euro 2021 e varianti Covid, appello di Londra ai tifosi inglesi: 'Non andate a Roma' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 3 luglio all'Olimpico il match tra Inghilterra e Ucraina, ma per chi arriva in Italia dal Regno Unito è prevista una quarantena di cinque giorni. Il Viminale lavora a un piano di rafforzamento dei ... Leggi su today (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 3 luglio all'Olimpico il match tra Inghilterra e Ucraina, ma per chi arriva in Italia dal Regno Unito è prevista una quarantena di cinque giorni. Il Viminale lavora a un piano di rafforzamento dei ...

Advertising

a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - Inter : ? | #EURO2020 Si chiude l'avventura a Euro 2020 della Croazia di Brozovic e Perisic. ?? - DiMarzio : #Atalanta, #Musso si avvicina: trattativa da 20 milioni di euro - Yuro_23 : RT @CorSport: #Calciomercato #Milan, prende quota l'idea #Berardi - sportli26181512 : Ursino: 'Ounas? Fortissimo, al Napoli può giocarsela': Il diesse del Crotone: 'Per esprimersi ad alti livelli, però… -