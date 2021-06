Drag Race Italia: ecco la giuria (Di mercoledì 30 giugno 2021) Drag Race E’ arrivato l’annuncio ufficiale. Drag Race arriverà in Italia su Discovery Plus. La competizione tra Drag queen sarà una delle novità della programmazione dell’emittente di proprietà americana, come DavideMaggio.it anticipato. In giuria confermata la presenza di Tommaso Zorzi, accanto a lui troviamo un volto noto femminile amico della comunità LGBTQI. A sedersi dietro al bancone della giuria sarà Chiara Francini, di ritorno sul piccolo schermo con un progetto che ha tutta l’aria di essere a lei congeniale. Terzo giurato è la ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 giugno 2021)E’ arrivato l’annuncio ufficiale.arriverà insu Discovery Plus. La competizione traqueen sarà una delle novità della programmazione dell’emittente di proprietà americana, come DavideMaggio.it anticipato. Inconfermata la presenza di Tommaso Zorzi, accanto a lui troviamo un volto noto femminile amico della comunità LGBTQI. A sedersi dietro al bancone dellasarà Chiara Francini, di ritorno sul piccolo schermo con un progetto che ha tutta l’aria di essere a lei congeniale. Terzo giurato è la ...

CoglioneBionico : LA FRANCINI E PRISCILLA A DRAG RACE ITALIA MA C'È ANCHE VOI SAPETE CHI - Simona49488483 : RT @king_cicci: Tra un po' Tombino: ' So che state volando per Drag Race ma in realtà volevo dirvi che finalmente ho cagato il nocciolo del… - king_cicci : Tra un po' Tombino: ' So che state volando per Drag Race ma in realtà volevo dirvi che finalmente ho cagato il nocc… - quattremmezza : Cioè di tutti gli annunci quello lanciato lì con meno parole possibili tipo bombdropping and run è solo Drag Race volo #tzvip - Ekhogale : @shapoo01 Non penso lo mettano su Discovery+, devono sfruttare tutto il pubblico che si porta dietro, per le Olimpi… -

