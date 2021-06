Caos Ucraina-Inghilterra: “non andate a Roma, tifate davanti alla tv” (Di mercoledì 30 giugno 2021) La tensione è sempre più alta in vista del quarto di finale di Euro 2021 tra Ucraina e Inghilterra. La sottosegretaria al commercio del governo inglese, Anne-Marie Trevelyan, ha invitato i tifosi inglesi a non raggiungere Roma e di seguire il match davanti ai teleschermi. “Ovviamente è molto difficile non sorridere nel vedere tutte quelle meravigliose bandiere sventolare, ti rende così orgoglioso del fatto che la nostra squadra abbia fatto così bene la scorsa notte”, ha dichiarato Trevelyan a Sky Sport Uk. “La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa e di esultare davanti alla tv ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 30 giugno 2021) La tensione è sempre più alta in vista del quarto di finale di Euro 2021 tra. La sottosegretaria al commercio del governo inglese, Anne-Marie Trevelyan, ha invitato i tifosi inglesi a non raggiungeree di seguire il matchai teleschermi. “Ovviamente è molto difficile non sorridere nel vedere tutte quelle meravigliose bandiere sventolare, ti rende così orgoglioso del fatto che la nostra squadra abbia fatto così bene la scorsa notte”, ha dichiarato Trevelyan a Sky Sport Uk. “La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa e di esultaretv ...

