Advertising

rtl1025 : ?? Una bimba di cinque anni trovata su un barcone alla deriva sul tragitto tra l'Africa occidentale e le isole… - Dixy62553861 : RT @rtl1025: ?? Una bimba di cinque anni trovata su un barcone alla deriva sul tragitto tra l'Africa occidentale e le isole #Canarie è mort… - GDS_it : #Migranti in viaggio fra l'#Africa e le #Canarie, morta una bimba di 5 anni trovata su un barcone… - rosannamartiell : RT @MediasetTgcom24: Canarie, morta bimba di 5 anni trovata su barcone migranti #canarie - andreastoolbox : Canarie, barcone alla deriva: morta bimba di 5 anni - Rai News -

Ultime Notizie dalla rete : Canarie morta

Rai News

Una bimba di cinque anni trovata su un barcone alla deriva sul tragitto tra l'Africa occidentale e le isolenella notte mentre veniva trasportata d'urgenza in ospedale da un elicottero dell'esercito spagnolo. Insieme alla bimba sono stati trasportati in elicottero anche una donna e un uomo, ...Una bimba di cinque anni trovata su un barcone alla deriva sul tragitto tra l'Africa occidentale e le isolenella notte mentre veniva trasportata d'urgenza in ospedale da un elicottero dell'esercito spagnolo. Lo ha reso noto il servizio delle emergenze sanitarie regionale delle. ...Una bambina di cinque anni trovata su un barcone alla deriva sul tragitto tra l'Africa occidentale e le isole Canarie è morta nella notte mentre veniva trasportata d'urgenza ...Una delle vittime era in stato avanzato di gravidanza. Morta una bambina di 5 anni trovata su un altro barcone diretto alle Canarie ...