Berrettini-Pella oggi, Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 30 giugno 2021) oggi il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi, tempo permettendo, il primo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. La terza giornata di Wimbledon 2021 partirà alle ore 12:00 italiane: il primo incontro sul Campo 3 vedrà sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo Berrettini, e l’argentino Guido Pella. Sarà possibile seguire l’intera giornata, e quindi anche il match Berrettini-Pella, in diretta tv su 9 dei canali di Sky Sport, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021)il torneo didi tennis, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi, tempo permettendo, il primo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. La terza giornata dipartirà alle ore 12:00 italiane: il primo incontro sul Campo 3 vedrà sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo, e l’argentino Guido. Sarà possibile seguire l’intera giornata, e quindi anche il match, in diretta tv su 9 dei canali di Sky Sport, che ...

