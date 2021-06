Tour de France 2021 | orari e startlist cronometro | pettorali di partenza | tv | streaming

(Di martedì 29 giugno 2021) Mercoledì 30 giugno andrà in scena la quinta tappa delde. Si tratta di unaindividuale di 27,2 km da Changé a Laval Espace Mayenne, su un percorso sostanzialmente pianeggiante e adatto agli specialisti. La classifica generale subirà uno scossone. Gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, il britannico Geraint Thomas, l’ecuadoriano Primoz Roglic, i colombiani Rigoberto Uran e Nairo Quintana sono pronti a una battaglia cruciale nella lotta per la maglia gialla. L’olandese Mathieu van der Poel cercherà di difenderà il simbolo del primato, attenzione alse Julian ...

Eurosport_IT : Tante, troppe cadute al Tour de France: arriva l'accusa pesante di Madiot! ???????????? Scopri di più:… - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - Alessan15258318 : RT @stefanomaffei63: Omaggio del Tour de France a noti personaggi del giornalismo italiano : il cervo, il nano, il maiale @mike_fusco https… - infoitsport : Tour de France 2021, tutte le classifiche dopo la quarta tappa: Mark Cavendish indossa la maglia verde -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Anche senza le drammatiche cadute che avevano segnato le prime tre tappe, con u n'altimetria piatta e su un tracciato disegnato per i velocisti , la quarta frazione deldeha dispensato grandi emozioni grazie soprattutto a due corridori. Il primo è Brent Van Moer, 23 anni , un belga sconosciuto ai più che è stato in fuga per 150,2 dei 150,3 chilometri del ...Eddy Merckx è detentore praticamente del record di tutto, compreso quello delle vittorie alde, 34. Anche se di strada ancora da fare ce n'è ancora parecchia, è un numero che Mark Cavendish può insidiare: a Fougères arriva la 31esima per il britannico, addirittura 5 anni dopo la ...Mercoledì 30 giugno andrà in scena la quinta tappa del Tour de France 2021. Si tratta di una cronometro individuale di 27,2 km da Changé a Laval Espace Mayenne, su un percorso sostanzialmente ...Nelle ultime centinaia di metri della quarta tappa del Tour de France 2021, la Redon-Fougères, il dispiacere e la contentezza si sono accavallati, la disillusione e l’illusione ...