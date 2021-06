Temptation Island, spunta un retroscena clamoroso su Maria De Filippi: è stato svelato solo adesso (Di martedì 29 giugno 2021) da Filippo Bisciglia. Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Mercoledì 30 giugno andrà in onda la prima puntata del docu reality di Canale 5 e noi non vediamo l’ora di conoscere le nuove coppie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 29 giugno 2021) da Filippo Bisciglia. Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione di. Mercoledì 30 giugno andrà in onda la prima puntata del docu reality di Canale 5 e noi non vediamo l’ora di conoscere le nuove coppie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

biebfirstdance : domani inizia temptation island ed escono pure gli altri episodi di too hot to handle. direi che sarà la giornata trash per eccellenza - xboobsrita : Si va avanti perché domani inizia Temptation Island - morena_otb : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - miannoiavomolto : Domani Gioele viene da me per guardare temptation island mentre io sono fuori con i miei amici chiedetemi il senso - annadechiara7 : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… -