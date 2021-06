Svezia Ucraina 0-0 LIVE: Isak vicino al gol (Di martedì 29 giugno 2021) All’ Hampden Park di Glasgow, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Svezia e Ucraina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Hampden Park di Glasgow, Svezia e Ucraina si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Svezia Ucraina 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Chance Forsberg – Forsberg prova la percussione centrale ma si allunga troppo il pallone e viene fermato da Bushchan. 7? Attacca la Svezia – Ci provano in sequenza prima Forsberg e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) All’ Hampden Park di Glasgow, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Hampden Park di Glasgow,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Chance Forsberg – Forsberg prova la percussione centrale ma si allunga troppo il pallone e viene fermato da Bushchan. 7? Attacca la– Ci provano in sequenza prima Forsberg e ...

Advertising

Alberto40580050 : Svezia-Ucraina può essere definito l'ottavo più noioso ? ???? - romi_andrio : RT @razionalistaZen: Ma Svezia Ucraina non è in chiaro sulla RAI? QUESTO é RAZZISMO. #EURO2020 #sveziaucraina #rai @ra - BiagioMoliterni : Svezia-Ucraina: il derby della fica. #SveziaUcraina - Silvia_Mio86 : RT @LILtestadicazzo: Svezia-Ucraina ha la stessa valenza di Crotone-Benevento - spiazeperiraga : Svezia Ucraina agli ottavi degli europei il 29 giungo alle 21.23 non me lo meritavo. Che partita di merda???? -