State prenotando le vacanze? I consigli anti-truffa di Polizia e Airbnb

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 giugno 2021) L’e2021 è alle porte, tra vaccini e Green Pass, gli italiani guardano alle. Secondo i dati di, stiamo assistendo ad un ritorno alla villeggiatura: le prenotazioni sono aumentate dal 33% nell’e2019 al 53% per quella 2021 mentre il turismo rurale è passato da un 21% nel 2019 al 37% di quest’anno. Ma con la popolarità della casa vacanza online, aumenta anche il rischio di imbattersi in tentativi diche prendono di mira gli utenti che per la prima volta si cimentano con la prenotazione fai da te della vacanza. Per stare più tranquilliPostale e delle ...