Real Madrid, fisco spagnolo chiede sequestro 1,4 milioni a Carlo Ancelotti: accusa di frode fiscale (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo El Mundo, l’Agenzia delle Entrate di Spagna avrebbe effettivamente chiesto il sequestro al Real Madrid di 1,4 milioni di euro dello stipendio di Carlo Ancelotti. I guai col fisco iberico dell’allenatore italiano nascono da un procedimento aperto a Madrid anni fa, con la denuncia che denunciò Ancelotti per la tassazione dei suoi diritti di immagine tra il 2013 e il 2015. Ancelotti sarà chiamato a testimoniare per due presunti reati di frode fiscale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo El Mundo, l’Agenzia delle Entrate di Spagna avrebbe effettivamente chiesto ilaldi 1,4di euro dello stipendio di. I guai coliberico dell’allenatore italiano nascono da un procedimento aperto aanni fa, con la denuncia che denunciòper la tassazione dei suoi diritti di immagine tra il 2013 e il 2015.sarà chiamato a testimoniare per due presunti reati di. SportFace.

Advertising

fattoquotidiano : Carlo Ancelotti, il Fisco spagnolo ha chiesto al Real Madrid di sequestrargli lo stipendio per recuperare 1,4 milio… - Gazzetta_it : Ramos alla Roma e Ibanez al Real, pazza idea? Ecco i tasselli da incastrare - forumJuventus : [NYT] Superlega, il Tribunale di Madrid chiede l'annullamento del procedimento disciplinare a Juve, Barça e Real e… - sportface2016 : #RealMadrid, guai col fisco spagnolo per Carlo #Ancelotti - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Carlo Ancelotti, il Fisco spagnolo ha chiesto al Real Madrid di sequestrargli lo stipendio per recuperare 1,4 milioni… -