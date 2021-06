Offerte Amazon: la Smart TV LG OLED C1 da 55 pollici oggi a 1299 euro – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 29 giugno 2021) Tra le Offerte Amazon di oggi spicca il prezzo di 1299 euro per l’ottima Smart TV LG OLED C1 da 55 pollici, in sconto di 300 euro. Le Offerte Amazon di oggi hanno per innegabile protagonista il lussuoso televisore OLED LG in sconto di 300 euro grazie alla combinazione di un forte sconto su Amazon e di un cashback da 200 euro ottenibile in modo rapido e sicuro direttamente da LG. Il risultato è un prezzo ottimo per un ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) Tra ledispicca il prezzo diper l’ottimaTV LGC1 da 55, in sconto di 300. Ledihanno per innegabile protagonista il lussuoso televisoreLG in sconto di 300grazie alla combinazione di un forte sconto sue di un cashback da 200ottenibile in modo rapido e sicuro direttamente da LG. Il risultato è un prezzo ottimo per un ...

