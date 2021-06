Niente Atalanta per Ospina, i bergamaschi fanno un super colpo (Di martedì 29 giugno 2021) David Ospina non andrà all’Atalanta. Il portiere di proprietà del Napoli ha un altro anno di contratto con il club azzurro ma la società, in accordo con l’allenatore Spalletti, hanno deciso di puntare tutto su Meret durante la prossima stagione. A questo punto il club partenopeo sta pensando di fare cassa con la cessione di Ospina che era finito nel mirino dell’Atalanta che stava cercando un portiere di livello per affrontare la Champions League. Secondo quanto riferisce calciomercato.com Ospina non andrà a Bergamo, anche perché l’Atalanta sta chiudendo il colpo Musso ... Leggi su napolipiu (Di martedì 29 giugno 2021) Davidnon andrà all’. Il portiere di proprietà del Napoli ha un altro anno di contratto con il club azzurro ma la società, in accordo con l’allenatore Spalletti, hanno deciso di puntare tutto su Meret durante la prossima stagione. A questo punto il club partenopeo sta pensando di fare cassa con la cessione diche era finito nel mirino dell’che stava cercando un portiere di livello per affrontare la Champions League. Secondo quanto riferisce calciomercato.comnon andrà a Bergamo, anche perché l’sta chiudendo ilMusso ...

Niente Atalanta per Ospina, i bergamaschi ad un passo da Musso! Spazio Napoli Niente Atalanta per Ospina, i bergamaschi fanno un super colpo David Ospina non va all'Atalanta. Il club bergamasco è molto vicino all'acquisto di Musso dall'Udinese per 20 milioni di euro.

