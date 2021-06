“Lui se n’è andato e noi abbiamo più motivo per vivere” dicono i genitori di Michele Merlo (Di martedì 29 giugno 2021) A distanza di quasi un mese dalla morte del giovane cantante Michele Merlo i genitori non si danno pace: le loro sono parole di disperazione. È passato ormai un mese da quel terribile 6 giugno, giorno nel quale il 28enne Michele Merlo è stato strappato dalle braccia dei suoi genitori. Un’emorragia cerebrale dovuta ad una L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 29 giugno 2021) A distanza di quasi un mese dalla morte del giovane cantantenon si danno pace: le loro sono parole di disperazione. È passato ormai un mese da quel terribile 6 giugno, giorno nel quale il 28enneè stato strappato dalle braccia dei suoi. Un’emorragia cerebrale dovuta ad una L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

QuartoGrado : Al nostro Sulas piaceva questa foto. C’era tutto lui. La passione per il confronto. La notizia prima di tutto come… - romanino48 : RT @pbecchi: 'I divi della politica sono per lo più dei cialtroni in cerca di visibilità e di privilegi'. Così parlò Beppe Grillo , Comunic… - FrancescoTagli : RT @pbecchi: 'I divi della politica sono per lo più dei cialtroni in cerca di visibilità e di privilegi'. Così parlò Beppe Grillo , Comunic… - givlsv : Lui che fino a poco prima aveva detto: n'est pas possible disperato e poi, mi ha fatto morire ?? - Rzc_______ : RT @pbecchi: 'I divi della politica sono per lo più dei cialtroni in cerca di visibilità e di privilegi'. Così parlò Beppe Grillo , Comunic… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui n’è Ritardi nella prestazione sanitaria: quando è responsabile la struttura? Altalex