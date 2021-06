Les Sables – Horta: Beccaria tredicesimo, ma con “il coltello tra i denti” (Di martedì 29 giugno 2021) Non una buona partenza per Ambrogio Beccaria nella Les Sables – Horta. Il navigatore italiano a bordo del Class40 Credit Mutuel numero 158 insieme allo skipper Ian Lipinski (nella foto di Pierre Bouras) è infatti tredicesimo, dopo la prima giornata di gara, ma ha “il coltello tra i denti”. L’inizio di regata era andato bene, ma le zone di bonaccia hanno beffato il duo che ha perso posizioni. Tuttavia il percorso è ancora lungo è c’è tempo per recuperare le posizione perse. Come ha dichiarato lo stesso Beccaria sui social, con tanto di emoticon. “Primo giorno di ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 29 giugno 2021) Non una buona partenza per Ambrogionella Les. Il navigatore italiano a bordo del Class40 Credit Mutuel numero 158 insieme allo skipper Ian Lipinski (nella foto di Pierre Bouras) è infatti, dopo la prima giornata di gara, ma ha “iltra i”. L’inizio di regata era andato bene, ma le zone di bonaccia hanno beffato il duo che ha perso posizioni. Tuttavia il percorso è ancora lungo è c’è tempo per recuperare le posizione perse. Come ha dichiarato lo stessosui social, con tanto di emoticon. “Primo giorno di ...

Advertising

AmbrogioMini650 : D+1 @Sables_Horta ?? Ambrogio e @ianlipinski a bordo di @CreditMutuel sono al momento tredicesimi, è iniziata la b… - Atboat_com : I ragazzi sono in giro: Beccaria e Fantini alla Les Sables-Horta - PressMareItalia : #AmbrogioBeccaria torna in #Atlantico per una delle #regate d'#altura più importanti dell’anno, l’ottava edizione d… -