Il tablet Lenovo che si appende come un quadro (Di martedì 29 giugno 2021) E le altre novità del brand cinese dal Mobile World Congress 2021. All’appuntamento catalano sono stati presentati quattro tablet multimediali e un orologio smart con assistente (Foto: Lenovo)Il Mwc 2021 si apre all’insegna dei tablet con la presentazione della nuova famiglia a firma Lenovo con cinque modelli capitanati dall’interessante Yoga Tab 13 che non solo si può appendere, ma che può anche fungere da monitor esterno o secondario. Interessante anche lo Smart Clock 2 ossia un assistente virtuale nascosto in un orologio digitale. come da tradizione, Lenovo non è ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) E le altre novità del brand cinese dal Mobile World Congress 2021. All’appuntamento catalano sono stati presentati quattromultimediali e un orologio smart con assistente (Foto:)Il Mwc 2021 si apre all’insegna deicon la presentazione della nuova famiglia a firmacon cinque modelli capitanati dall’interessante Yoga Tab 13 che non solo si puòre, ma che può anche fungere da monitor esterno o secondario. Interessante anche lo Smart Clock 2 ossia un assistente virtuale nascosto in un orologio digitale.da tradizione,non è ...

