Grillo e Conte ai ferri corti, ecco quando si strinsero la mano nel 2019 al Tempio di Adriano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giugno 2021 La stretta di mano tra Grillo e Conte quando si incontrarono al Tempio di Adriano nel 2019. La location è stata utilizzata dall'ex premier per la conferenza stampa alla quale l'... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giugno 2021 La stretta ditrasi incontrarono aldinel. La location è stata utilizzata dall'ex premier per la conferenza stampa alla quale l'...

Advertising

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - CarloCalenda : La destra non riesce a trovare una classe dirigente per governare le città (figuriamoci l’Italia). Il 5S discute so… - PaoloSantoni : Io non so se Conte sia un grande leader, so solo che ha dovuto affrontare Salvini, Renzi e Grillo, i peggiori egomo… - GarauSilvana : @ToniSonia @Carla37611766 @beppe_grillo Se sei capo politico puoi scrivere lo statuto come ti pare e piace e SE ci… -