Advertising

anteprima24 : ** Biodigestore di Chianche, 'Nessuno tocchi l’Irpinia' scrive all’Ato Rifiuti ** -

Ultime Notizie dalla rete : Biodigestore Chianche

Orticalab

Avellino . Nel piano d'ambito dei rifiuti irpini resta indicato ildie il Consiglio dell'Ato che avrebbe dovuto adottarlo si conclude in un nulla di fatto per la mancanza del numero legale necessario all'approvazione. Assenti i sindaci che ...... primo tra tutti la decisione di allocare ilnel comune di, che noi abbiamo avversato. Ci aspettiamo che la maggioranza si presenti coesa e compatta ad approvare i risultati ...Viene meno il numero legale, slitta l’adozione del Piano d’ambito. Epilogo inatteso per il consiglio d’ambito dell’Ato rifiuti, riunitosi in modalità mista con un unico punto all’ordine del giorno: “A ...& Viene meno il numero legale, slitta l’adozione del Piano d’ambito. Epilogo inatteso per il consiglio d’ambito dell’Ato rifiuti, riunitosi in modalità mista con un unico punto all’ordine del giorno: ...