41 anni, 90 Slam e spacca ancora: infinita Venus (Di martedì 29 giugno 2021) Pazzesca Venus. A 41 anni compiuti lo scorso 17 giugno la prima delle Williams ha compiuto un'altra impresa, quella di superare brillantemente il primo turno del suo Slam n.90. Ripetiamolo in lettere: ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Pazzesca. A 41compiuti lo scorso 17 giugno la prima delle Williams ha compiuto un'altra impresa, quella di superare brillantemente il primo turno del suon.90. Ripetiamolo in lettere: ...

Advertising

Emme__10 : RT @YvanGoSlow24: @Emme__10 In effetti l'avere davanti uno come Federer ha spinto Nadal e Djokovic ad essere quello che sono oggi. Poi però… - YvanGoSlow24 : @Emme__10 In effetti l'avere davanti uno come Federer ha spinto Nadal e Djokovic ad essere quello che sono oggi. Po… - oppilif91 : MAI PERSO AL PRIMO TURNO SLAM IN 40 ANNI - antigiannino96 : RT @oppilif91: Mai perso al primo turno slam in 40 anni - oppilif91 : Mai perso al primo turno slam in 40 anni -