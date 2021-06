Vaccini anti Covid 19, De Luca sul caso AstraZeneca: “Figliuolo e Speranza devono dimettersi” (Di lunedì 28 giugno 2021) Covid 19: il governatore della Campania Vincenzo De Luca invita il commissario all’emergenza e il ministro della Salute a dimettersi dopo il “caos informativo” sul vaccino AstraZeneca. Parlando con la stampa al termine dell’inaugurazione di un nuovo reparto di terapia intensiva al policlinico Vanvitelli di Napoli, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è tornato Leggi su 2anews (Di lunedì 28 giugno 2021)19: il governatore della Campania Vincenzo Deinvita il commissario all’emergenza e il ministro della Salute adopo il “caos informativo” sul vaccino. Parlando con la stampa al termine dell’inaugurazione di un nuovo reparto di terapia intensiva al policlinico Vanvitelli di Napoli, il governatore della Campania, Vincenzo De, è tornato

Advertising

MariaAdeleNari : RT @sabripillot: #seScelgo di indossare comunque la mascherina anche all'aperto, di mantenere la distanza di sicurezza e di osservare tutte… - GioanolaA : Faccio coming out. Solo sei anni fa ero pro vaccini, pro cosmetici, pro prodotti per capelli. Da sei anni non uso t… - mrbassetti : RT @sabripillot: #seScelgo di indossare comunque la mascherina anche all'aperto, di mantenere la distanza di sicurezza e di osservare tutte… - fantasuka : RT @cassandra_ita: ? Quello che ti sei perso questa settimana: ???? L'Ungheria e la nuova legge anti-LGBTQI+ ?? Calcio e Vaccini: il caso Co… - laura_lavespa : RT @sabripillot: #seScelgo di indossare comunque la mascherina anche all'aperto, di mantenere la distanza di sicurezza e di osservare tutte… -