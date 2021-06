Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo: Vincenzo Nibali, scheda e palmares (Di martedì 29 giugno 2021) Nome: Vincenzo Cognome: Nibali Luogo e data di nascita: Messina, 14 novembre 1984 Disciplina: Ciclismo, prova su strada palmares: 52 vittorie in carriera. Spiccano due Giri d’Italia (2013, 2016), il Tour de France del 2014, la Vuelta a España del 2010. Inoltre ha conquistato sei tappe al Tour, sette al Giro e due alla Vuelta. Vincitore di due Giri di Lombardia (2015, 2017), Milano-Sanremo del 2018, due Tirreno-Adriatico (2012, 2013), due Giri del Trentino (2008, 2013). Campione italiano nel 2014 e nel 2015, vincitore della Coppa Bernocchi e della Tre Valli Varesine nel 2015. Medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Messina, 14 novembre 1984 Disciplina:, prova su strada: 52 vittorie in carriera. Spiccano due Giri d’Italia (2013, 2016), il Tour de France del 2014, la Vuelta a España del 2010. Inoltre ha conquistato sei tappe al Tour, sette al Giro e due alla Vuelta. Vincitore di due Giri di Lombardia (2015, 2017), Milano-Sanremo del 2018, due Tirreno-Adriatico (2012, 2013), due Giri del Trentino (2008, 2013). Campione italiano nel 2014 e nel 2015, vincitore della Coppa Bernocchi e della Tre Valli Varesine nel 2015. Medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo ...

