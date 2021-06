L’inventore del vaccino mRNA ora svela tutto. Il più preoccupato è lui: ecco cosa dice (Di lunedì 28 giugno 2021) Nessuna bufala, nessun complottismo. È L’inventore stesso del vaccino mRNA, la tecnologia utilizzata ad esempio da Pfizer e Moderna, a mettere in guardia sull’utilizzo indiscriminato del vaccino, soprattutto sui più giovani. Robert Malone ha infatti affermato che “il governo non è stato trasparente sui rischi” del vaccino Covid-19 dopo che YouTube ha cancellato un video in cui discuteva dei potenziali rischi per giovani adulti e adolescenti. Il dottor Malone, inventore della tecnologia mRNA, ha dichiarato a Tucker Carlson di Fox – ripreso da lantidiplomatico.it, che non ci ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 giugno 2021) Nessuna bufala, nessun complottismo. Èstesso del, la tecnologia utilizzata ad esempio da Pfizer e Moderna, a mettere in guardia sull’utilizzo indiscriminato del, sopratsui più giovani. Robert Malone ha infatti affermato che “il governo non è stato trasparente sui rischi” delCovid-19 dopo che YouTube ha cancellato un video in cui discuteva dei potenziali rischi per giovani adulti e adolescenti. Il dottor Malone, inventore della tecnologia, ha dichiarato a Tucker Carlson di Fox – ripreso da lantidiplomatico.it, che non ci ...

