Lazio, da oggi via le mascherine: quando vanno indossate (Di lunedì 28 giugno 2021) Da oggi, lunedì 28 giugno, cade l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto nelle regioni in zona bianca. La nuova regola vale, ovviamente, anche per il Lazio. Una novità che l’assessore alla sanità della regione Alessio D’Amato ha commentato così in una nota: “Abbassiamo le mascherine all’aperto, è un segnale positivo, ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità. Ma non dobbiamo smettere di stare attenti, la guardia deve sempre rimanere alta”. D’Amato invita dunque a mantenere alta la concentrazione, ma i numeri del Lazio sono incoraggianti: “Il Lazio è la prima ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Da, lunedì 28 giugno, cade l’obbligo di indossare leall’aperto nelle regioni in zona bianca. La nuova regola vale, ovviamente, anche per il. Una novità che l’assessore alla sanità della regione Alessio D’Amato ha commentato così in una nota: “Abbassiamo leall’aperto, è un segnale positivo, ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità. Ma non dobbiamo smettere di stare attenti, la guardia deve sempre rimanere alta”. D’Amato invita dunque a mantenere alta la concentrazione, ma i numeri delsono incoraggianti: “Ilè la prima ...

nzingaretti : Oggi nel Lazio zero decessi e 68 casi #Covid19. Il dato più basso da agosto. Le politiche di contenimento, i vaccin… - italiaserait : Lazio, da oggi via le mascherine: quando vanno indossate - federic56795759 : Dunque, ieri mi sono svegliato in Calabria, oggi nel Lazio, domani in Lombardia, dopodomani sarà in Veneto e il gio… - romasulweb : Covid Lazio, mascherina via ma guardia alta: task force contro la variante Delta - BinaryOptionEU : RT '#CovidLazio, i dati di oggi: tutte le novità. -