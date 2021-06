Il Regno Unito ha vietato gli acquisti sulla più grande piattaforma di criptovalute del mondo (Di lunedì 28 giugno 2021) L’autorità di vigilanza finanziaria si è messa di traverso alle attività di Binance: non potrà operare senza una preventiva autorizzazione Binance, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute del mondo, è stata vietata nel Regno Unito. L’autorità di vigilanza finanziaria britannica ha stabilito che l’azienda non potrà più svolgere alcuna attività nel paese, avvertendo anche i consumatori di diffidare delle pubblicità che promettono alti rendimenti sugli investimenti in valuta elettronica. In un avviso datato 25 giugno, la Financial conduct authority (Fca) ha detto che Binance ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) L’autorità di vigilanza finanziaria si è messa di traverso alle attività di Binance: non potrà operare senza una preventiva autorizzazione Binance, la piùdi scambio didel, è stata vietata nel. L’autorità di vigilanza finanziaria britannica ha stabilito che l’azienda non potrà più svolgere alcuna attività nel paese, avvertendo anche i consumatori di diffidare delle pubblicità che promettono alti rendimenti sugli investimenti in valuta elettronica. In un avviso datato 25 giugno, la Financial conduct authority (Fca) ha detto che Binance ...

Advertising

fattoquotidiano : Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccin… - fattoquotidiano : Regno Unito, balzo dei contagi nelle scuole elementari: aumentati del 70% in una settimana - sole24ore : #Draghi: 'La pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori. Il Regno Unito qualche settimana fa aveva un numero… - Paoletta_F : I @thisismaneskin meglio degli Abba: la band italiana ha due singoli nella hit parade del Regno Unito… - ConfindustriaUd : RT @FondazioneNE: ?? Quali sono le prospettive post #Brexit per le aziende che si rivolgono ai mercati internazionali? ???? IL REGNO UNITO F… -