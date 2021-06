Fedez | il singolo “Mille” è disco di platino

(Di lunedì 28 giugno 2021) MILANO (ITALPRESS) – In vetta alle classifiche dei singoli più venduti da due settimane consecutive, “”, la canzone die Achille Lauro feat. Orietta Berti, ottiene oggi la certificazione didi. Il, prodotto da d.whale, ha già superato 33 milioni di stream audio/video, di cui 16 milioni dal video ufficiale, confermandosi come una delle canzoni più amate dell'estate. La cover del brano è stata realizzata dall'artista Francesco Vezzoli, tra gli esponenti più influenti e affermati dell'arte contemporanea italiana a livello internazionale.“Con Achille Lauro l'idea di fare ...

