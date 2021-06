Crisi Conte-Grillo, Fico e Di Maio confidano nell’intesa: «Supereremo questi scossoni». Di Battista dal Sud America non si schiera (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo le tensioni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, che ha parlato oggi annunciando che non lascerà il Movimento 5 Stelle, arrivano le prime reazioni degli esponenti pentastellati. In serata sono giunte le dichiarazioni di Luigi Di Maio, che rappresenta l’altra corrente interna al patito. «Stiamo remando tutti nella stessa direzione», ha dichiarato il ministro degli Esteri, «il Movimento è pronto ad evolversi: confido nell’intesa». Fiducioso sulla transizione a una «leadership» più solida invocata da Conte anche il presidente della Camera Roberto Fico, che in un intervento all’interno del ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo le tensioni tra Beppee Giuseppe, che ha parlato oggi annunciando che non lascerà il Movimento 5 Stelle, arrivano le prime reazioni degli esponenti pentastellati. In serata sono giunte le dichiarazioni di Luigi Di, che rappresenta l’altra corrente interna al patito. «Stiamo remando tutti nella stessa direzione», ha dichiarato il ministro degli Esteri, «il Movimento è pronto ad evolversi: confido». Fiducioso sulla transizione a una «leadership» più solida invocata daanche il presidente della Camera Roberto, che in un intervento all’interno del ...

